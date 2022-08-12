Фермеры из Егорьевска собрали 3 тонны голубики с конца июля

Фермеры продолжают собирать урожай в Подмосковье. Так, хозяйство из Егорьевска «Новая земля» собрало уже около трех тонн голубики в этом сезоне. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

«Посевная площадь у аграриев здесь составляет два гектара. В основном КФХ выращивает голубику сорта „Блюкроп“, причем работа эта идет с 2017 года», — добавил министр.

Компания — единственная в Подмосковье, которая получила грант на выращивание голубики. На средства закупили технику и оборудование — мини-трактор, опрыскиватель, косилку и систему капельного орошения. Урожай начали собирать в конце прошлого месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о востребованности подмосковных овощей в регионе.