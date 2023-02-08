Подмосковье 08 февраля 2023, 14:37 Фермеры из Дмитрова запустили производство безлактозного сливочного масла

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Агрохолдинг «Братья Чебурашкины» из Дмитровского района начал производить безлактозное сливочное масло. Подобную продукцию в Московской области начали делать впервые.

«Сейчас на ферме „Братья Чебурашкины“ делают около 10 видов таких продуктов. Фермеры уже делают молоко, сливки и йогурты, а теперь есть и сладкосливочное масло 82,5% жирности», — заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В такое молоко добавляют фермент, который расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу. Глюкоза делает продукты более сладкими, при этом в них сохраняются все витамины и белки. В литре обычного молока доля лактозы доходит до 50 граммов, а в безлактозном — не более 0,1 грамма.

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«Мы понимаем, что есть люди, которые не могут употреблять молочную продукцию из-за непереносимости лактозы, и расширяем ассортимент», — сообщил гендиректор компании Владислав Чебурашкин.

Производство безлактозного молока на агрохолдинге запустили в 2016 году. Сначала его покупали в кофейни, затем продукция стала популярной и среди обычных потребителей. В прошлом году компания ввела в ассортимент безлактозные сливки и питьевые йогурты. В будущем фермеры планируют увеличить объемы производства до трех тысяч тонн,что составит треть от всей продукции компании.

Сейчас продукты «Братьев Чебурашкиных. Семейная ферма» можно найти на прилавках 1500 магазинов Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также в офисных столовых и кафе.

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