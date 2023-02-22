22 февраля 2023, 14:47
Фермеры и кондитеры представят свою продукцию на Масленице в Солнечногорске
Масленицу отпразднуют на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 26 февраля. В мероприятии примут участие местные сельскохозяйственные производители.
«В праздновании примут участие Солнечногорские сыровары, производители молочной и кондитерской продукции, а также предприятия общественного питания округа», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.В течение дня на набережной будет проводиться фестиваль блинов «Лакомка», где можно будет попробовать угощение. На главной сцене выступят творческие коллективы Солнечногорска. В заключение праздника запланированы огненное шоу и сжигание чучела Масленицы.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.
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