Подмосковье 22 февраля 2023, 14:47 Фермеры и кондитеры представят свою продукцию на Масленице в Солнечногорске

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Масленицу отпразднуют на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 26 февраля. В мероприятии примут участие местные сельскохозяйственные производители.

«В праздновании примут участие Солнечногорские сыровары, производители молочной и кондитерской продукции, а также предприятия общественного питания округа», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.

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