Подмосковье 24 апреля 2023, 11:19 Фермеры безвозмездно получили свыше 100 участков по проекту «Подмосковные 10 гектаров» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Около тысячи гектаров земли передали под сельское хозяйство в Подмосковье с начала действия льготной программы. Еще восемь заявок на 300 гектаров находятся в работе.

Программа «Подмосковные 10 гектаров» позволяет фермерам получать земли в безвозмездное пользование для нужд сельского хозяйства на срок до шести лет. Сейчас в программу включено 102 участка в 26 округах.

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«С начала действия программы заключено 29 договоров по предоставлению земли общей площадью около 1000 гектаров. Еще 8 заявок в работе на земли площадью более 300 гектаров», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Участки можно использовать для разведения скота, овощеводства, садоводства, пчеловодства и растениеводства. Для удобства фермеров был разработал цифровой сервис по подбору земель.

Подать заявку на участок можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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