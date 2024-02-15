Подмосковье 15 февраля 2024, 18:57 Фермеру в Пушкино отказали в получении земли в водоохранной зоне Минэкологии МО.

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Арбитражный суд Подмосковья отказал предпринимателю из Пушкино в получении земли в водоохранной зоне. Ранее администрация отказала фермеру в предоставлении земельного участка площадью 157 тысяч квадратных метров в собственность за плату без торгов. Сочтя это решение незаконным, гражданин обратился в суд.

«Данный участок не раз переходил из рук в руки. Последним его на правах аренды использовал истец, причем весьма интенсивно: здесь возвели хлев, загон для скота, вспомогательные помещения», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По словам министра, значительная часть участка расположена в береговой зоне реки Талицы. Предпринимателю неоднократно направляли претензии, после чего, ввиду нецелевого использования земли, договор расторгли в судебном порядке.

Минэкологии поддержало позицию ответчика, и спорный участок удалось отстоять.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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