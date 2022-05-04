Фермеру из Волоколамска выделили 40 га земли

В рамках программы государственной поддержки фермер получил земельный участок площадью порядка 40 гектаров для выращивания кормовых культур.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала о том, что Виктор Николаевич Крестинин — один из первых волоколамских фермеров.

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«Стал главой КФХ 17 лет назад. Но всегда есть куда стремиться и развиваться, а для этого нужны гектары. Теперь они есть. Волоколамский округ является одним из самых перспективных в Подмосковье в плане сельского хозяйства. И главное, есть земля, на которой можно и нужно работать», — сказала министр.

На ферме у Виктора Крестинина 125 голов крупно-рогатого скота и 70 коз. Годовое производство коровьего молока более 600 тонн, козьего — более 28 тонн, а мяса — порядка 20 тонн. Он производит масло, сметану, сыр и другую молочную продукцию, которая пользуется большим спросом. В округе его продукцию так и называют — «крестининские продукты».

«Ферма — этот дело всей моей жизни. Нет ничего ценнее, чем работать на земле и поставлять натуральный, наш российский продукт. Конечно же, в планах наращивать объем производства. Но для меня главное — не потерять в качестве», — рассказал сам Виктор Крестинин.