Фермеру из Щелкова предоставили участок без торгов для сельского хозяйства | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Фермеру из Щелкова предоставили участок без торгов для сельского хозяйства

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В Подмосковье предоставили четыре земельных участка общей площадью 30,6 гектара главе крестьянского хозяйства без проведения торгов. Такая возможность дается в регионе на пять лет с правом последующего выкупа.

«На сегодняшний день уже 20 КФХ переданы 33 земельных участка общей площадью свыше 1,6 тысячи гектара. Одно из них расположено в Щелково. На предоставленных 30,6 гектара фермер продолжит заниматься животноводством и за счет дополнительной земли увеличит посевные площади под кормовые культуры», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Крестьянское хозяйство из Щелкова занимается глубокой переработкой молочной продукции. Например, выпускает сыры мягких и твердых сортов, различные йогурты, сливочное масло, сметану, творог. Также предприятие предоставляет услуги по его производству.

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Как рассказал сам глава хозяйства Владимир Цветков, фермерством он занимается последние восемь лет. В настоящее время у него на ферме больше 640 голов крупнорогатого скота. Одним из основных направлений стало развитие собственной кормовой базы. Участок он планирует использовать для посева кормовых культур — сена, сенажа и кукурузы на силос.

Ранее стало известно, что участки по программе «Земля врачам» получили 580 специалистов. Это более 50% от плана на этот год. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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