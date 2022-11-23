Подмосковье 23 ноября 2022, 15:33 Фермерскую лавку с мясной и молочной продукцией откроют в подмосковном поселке Колюбакино

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Павильон фермерской продукции готовится к открытию поселке Колюбакино Рузского городского округа. Жители смогут попробовать натуральную мясную и молочную продукцию, а также домашние соленья.

На своей экоферме Дмитрий Колистратов более 15 лет производит мясную и молочную продукцию. Он занимается натуральным домашним копчением, восстанавливает старинные традиционные рецепты, готовит деликатесы из свинины, говядины и баранины.

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Из коровьего и козьего молока он производит творог, сметану, масло, сыр. Кроме того, разводит кур, уток, гусей, индюков, перепелок, цесарок, кроликов. А еще выращивает овощи, делает бочковые соленья и компоты.

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«Настоящие деревенские продукты — это еда, что выращена с любовью без использования стимуляторов, гормонов роста, других вредных химических веществ, антибиотиков», — сказал Дмитрий Колистратов.

Дмитрий Колистратов откроет свой павильон в рамках регионального проекта по льготному размещению нестационарных торговых объектов. В администрации Рузского городского округа уже состоялось подписание договора с фермером.

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