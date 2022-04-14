Фермерской продукции помогут попасть на полки сетевых магазинов в Истре

Работу по импортозамещению активно ведут в городском округе Истра. Здесь уже функционирует 38 сельскохозяйственных организаций. Фермеры производят молочную продукцию, мясо, зерно, консервацию, каши и даже хлебобулочные изделия. На круглом столе с властями округа обсудили, как максимально удобно и быстро реализовывать продукцию.

Источник фото: телеканал «360»

Как фермерскому товару попасть на полки сетевых магазинов — этот вопрос стал ключевым на круглом столе. Администрация округа, сельхозпроизводители и представители магазинов пытались найти пути решения этой многолетней проблемы.

«Нам важна стабильность поставщиков, нам нужен стабильный товар в точке, стабильное качество, изо дня в день», — сказал федеральный закупщик, представитель торговой сети Григорий Петров.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Татьяна Витушева отметила, что рынок сбыта в муниципалитете достаточно большой. Поэтому вхождение фермерской продукции в сетевые магазины — это приоритетная задача для создания территории продовольственной комфортности.

«У нас достаточно широкий рынок потребления. И жители, и гости нашего округа, москвичи, с удовольствием покупают фермерские продукты, и крайне важно, чтобы они были в сетях», — отметила глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Торговые сети готовы к сотрудничеству. Но при этом, исходя из опыта, предупреждают фермеров о неких рисках на первых этапах взаимодействия.

«Для того, чтобы покупатель привык к этой продукции, нужно время. И это не неделя и даже не месяц. И поэтому первое время возвраты, порча, и начинаются недовольства фермеров. Я всегда говорю: вы подождите, потерпите, потому что нужно, чтобы покупатель привык», — сказала учредитель торговой сети Людмила Макарова.

Источник фото: телеканал «360»

Конструктивный диалог состоялся, участники круглого стола наметили план действий. Подобные встречи еще будут проходить в округе, а в скором будущем фермерская продукция появится на полках торговых сетей.

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