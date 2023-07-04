Подмосковье 04 июля 2023, 15:31 Фермерское хозяйство в Серпухове получило в аренду более 600 гектаров земли на льготных условиях Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Подмосковное фермерское хозяйство «Мама Ольга» в Серпухове получило в аренду земельные участки без проведения торгов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Масштабный инвестиционный проект по организации кормовой базы для крупного рогатого скота будет реализован на территории городского округа Серпухов. Земельный участок площадью 632,6 гектара был предоставлен в аренду без проведения торгов», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Объем инвестиций в проект составит 65 миллионов рублей. Полученные земли фермерское хозяйство засеет однолетними и многолетними культурами.

Подать заявку на получение земли на льготных условиях можно на «Госуслугах». Кроме того, на интерактивной карте появилась возможность выбрать локацию в конкретном округе, где нужна земля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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