Подмосковье 11 сентября 2023, 16:26 Фермерское хозяйство в Пушкино в 4 раза увеличило производство сыра Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Крестьянско-фермерское хозяйство Ляшенко в городском округе Пушкино модернизировало оборудование и расширило производственные площади. После этого здесь стали выпускать в четыре раза больше сыра.

«В хозяйстве появилось еще четыре сыроварни, это позволило увеличить объемы производства. Сегодня здесь перерабатывают 1,4 тысячи литров молока в смену. Также было закуплено новое оборудование, увеличены площади зала для созревания сыров и создана лаборатория контроля молока», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сыры и другая продукция выпускаются под брендом «Мурановское подворье». В производстве используют три вида молока: козье, коровье и овечье. Племенные животные разных пород содержатся здесь же, на ферме. Всего — около тысячи голов скота.

В 2022 году хозяйство получило грант от Министерства сельского хозяйства Московской области на развитие семейной фермы в размере 26,8 миллиона рублей. На полученные средства удалось купить технику и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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