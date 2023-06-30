Подмосковье 30 июня 2023, 12:21 Фермерское хозяйство в Пушкино наладило производство более 30 сортов сыра Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Крестьянско-фермерское хозяйство в Пушкино производит более 30 сортов сыра. С предприятием познакомился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Владелец фермы рассказал, что начал бизнес после рождения дочери. Мужчина завел козу, чтобы в доме всегда было свежее молоко. После этого друзья и знакомые начали дарить и отдавать ему животных. За два года стадо выросло до сотни голов.

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Сейчас в хозяйстве около тысячи племенных коз, овец и коров редких пород. На ферме живут овцы дорпер, ост-фризская, лакон, а также козы — англо-нубийская, бурская, калахари-ред и шами.

Предприятие работает по схеме замкнутого цикла, то есть самостоятельно готовит корма, заготавливает сено, выращивает животных и производит кисломолочную продукцию и сыры без добавления консервантов и красителей.

«Реализовывать проект предпринимателю помогают, в том числе, меры государственной и региональной поддержки. В планах — развивать туристическое направление, открыть эко-ферму и школу фермера», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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