Подмосковье 07 февраля 2023, 21:16 Фермерское хозяйство из Жуковского наладило производство колбас по советским рецептам

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Крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино Поле» из Жуковского работает более 12 лет. Компания производит колбасные изделия по советским рецептам. Предприятие находится в селе Петровское в Щелкове, в планах запустить еще одно в Мытищах.

В прошлом году организация начала закупать отечественное оборудование. По этой причине предприятие не пострадало от введения санкций.

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В этом году «Еремино Поле» возобновило сотрудничество с сетью супермаркетов «ВкусВилл». Теперь предприятие поставляет компании паштет.

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«Мы придерживаемся советской рецептуры, потому что это вкусно, правильно и честно по отношению к покупателю. Мы не собираемся ничего менять», — пояснил заведующий производством и главный технолог Андрей Борисов.

По его словам, отзывы покупателей на качество продукции положительные.

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