Около 40 новых фермерских хозяйств открыли в Подмосковье с начала года
По программе «Сельское хозяйство Подмосковья» новые фермеры получают средства для развития дел. Это гранты «Агростартап» и денежная поддержка начинающих аграриев, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
В этом году предоставлено 13 грантов „Агростартап“ и семь — на поддержку начинающих фермеров. Общая сумма составила почти 75 миллионов рублейАндрей Разин.
Фермерам помогают понять, как оформить заявки на гранты. Для этого специалисты выезжают в городские округа — они проводят беседы с аграриями.
Как подчеркнул Андрей Разин, гранты стали «востребованными среди действующих и потенциальных фермеров Подмосковья».
С начала года аграрии Подмосковья смогли купить себе более 150 сельскохозяйственных машин. Сделать это помогли в областном Минсельхозпроде. Они приобрели тракторы, комбайны и другую технику.