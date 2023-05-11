Подмосковье 11 мая 2023, 18:29 Фермерский рынок заработает в Балашихе 12 мая Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерский рынок будет работать в Балашихе с 12 по 14 мая. Там все желающие смогут продегустировать и приобрести продукцию производителей из Подмосковья и других регионов России.

На рынке будут представлены мясные деликатесы, свежая рыба, сезонные фрукты, мед и другая продукция. Кроме того, покупатели смогут приобрести ремесленные изделия и авторские сувениры, а также саженцы плодовых деревьев и садовый инвентарь.

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Среди участников ярмарки будут подмосковная сыроварня «Каменный пояс», сыроварня «Золотая Адыгея», лавка «Ароматы тайги» с сушеными грибами, ягодами и травяными сборами и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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