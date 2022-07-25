Фермерский рынок с продуктами подмосковного производства открылся в Подольске

Подмосковную клубнику и домашние сыры теперь можно приобрести в Подольске. Здесь открылся фермерский рынок. В ассортименте — молочные и мясные продукты.

На ярмарке продается также мед из Башкирии. Перед покупкой любой продукт на ярмарке можно продегустировать.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, здесь рады видеть производителей из любого региона страны. Знакомство с продукцией фермерского рынка министр начал с дегустации сыра. Первым делом Владиславу Мурашову предложили пармезан подмосковного производства.

«Сейчас попробовал сыр, как пармезан. Ну потрясающее качество! Я, честно говоря, никакой разницы не вижу. Даже лучше пармезана, который раньше привозили», — поделился Владислав Мурашов.

Подмосковье — лидер по производству сыра в стране, причем с приличным отрывом от других регионов.

«В среднем до сорока фермеров участвует у нас в каждом таком мероприятии, празднике. Причем, разные фермеры. И областные фермеры, из Башкирии, из Владимирской области, из Белоруссии приезжают. Мы всех рады видеть. И тут, конечно, главное, чтобы продукцию фермеров мы доводили до жителей», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия.

Купить на ярмарке можно не только продукты питания. Свои изделия здесь представили и подольские мастерицы. Они продают на ярмарке украшения ручной работы, разнообразные сувениры и подарки.

Всего в городском округе открылось 15 точек фермерских продаж. Одновременно с Подольском, фермерский рынок открыли и в Котельниках. Работать ярмарки будут с пятницы по воскресенье.