Подмосковье 21 июня 2023, 18:04 Фермерский рынок откроют в Одинцове с 23 по 25 июня

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С 23 по 25 июня в Одинцове пройдет гастрономический праздник, на котором жители смогут приобрести продукты фермерских хозяйств Подмосковья и других регионов России. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фермерском рынке будут представлены мясо и рыба, колбасные изделия, сало, грибы, фрукты и многое другое. Перед покупкой у гостей будет возможность продегустировать любой продукт.

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Рынок откроется по адресу: село Юдино, гипермаркет «Глобус Одинцово». Он будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту. Для их открытия предприниматели смогут получить разрешение в электронном виде по упрощенной системе.

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