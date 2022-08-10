Фермерский рынок откроют у гипермаркета в Котельниках в выходные

На площадке у гипермаркета «Глобус-Котельники» с 12 по 14 августа откроют фермерский рынок. Мероприятие организуют уже в третий раз. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов.

Продукцию представят 28 фермеров, 17 из которых из Подмосковья, рассказал министр.

«Рынок выходного дня — это возможность для фермеров реализовать свою продукцию, а для жителей городского округа — выгодно приобрести свежую и вкусную продукцию подмосковных производителей», — добавил Владислав Мурашов.

На рынке представят овощи, фрукты, мясные и рыбные деликатесы, грибы и ягоды, сухофрукты, сладости и изделия ручной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам. Ее расширят, чтобы удовлетворить запрос.