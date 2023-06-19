Подмосковье 19 июня 2023, 16:40 Фермерский рынок откроется в Подольске 23 июня

Читать 360tv в

С 23 по 25 июня в Подольске будет работать фермерский рынок. Там все желающие смогут приобрести натуральную продукцию от подмосковных производителей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фермеры будут продавать домашние колбасы, сыры, мед, варенье ии многое другое. Также в продаже будет посуда из дерева и глины.

Реклама

Рынок откроется по адресу: улица Молодежная, 11.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».