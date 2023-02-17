Подмосковье 17 февраля 2023, 13:00 Фермерский магазин построят на пересечении с улицей Дружбы в Сергиевом Посаде

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Магазин фермерских продуктов на пересечении улицы Дружбы и Новоугличского шоссе построят в Сергиевом Посаде в 2024 году. Там будет продаваться свежее мясо, рыба, молочная продукция, сыры, фрукты и овощи.

Здание будет гармонично интегрировано в окружающую среду. Отмечается, что при отделке фасада преимущественно будет использоваться красно-коричневый клинкер, имитирующий кирпичную кладку. Вечером магазин будет подсвечиваться. Кроме того, благоустройство предусматривает организацию открытых парковок и тротуаров, установку малых архитектурных форм и уличного освещения.

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