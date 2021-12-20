Фермерский гастромаркет с большим ассортиментом продуктов открыли в Балашихе

Новый фермерский гастромаркет открыли в Балашихе. Он появился в микрорайоне Саввино. Здесь покупатели увидят большой выбор колбас, сыров, выпечки, овощей, фруктов и многих других продуктов.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Новое место оценил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Кирилл Григорьев.

Это даже не магазин, а небольшой фермерский рынок. Каждая торговая точка имеет свою душу — продавцы вкладывают эту душу в общение с покупателями Кирилл Григорьев.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Всего в гастромаркете Балашихи развернули девять отделов с натуральными фермерскими продуктами. Открыли и кафе, где можно попробовать плов, шашлык, шаурму, хачапури.

«В такие места хочется приходить, чтобы пообщаться и узнать что-то новое. Также большой плюс, что можно все попробовать и даже поторговаться», — отметил Григорьев.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Предварительно поставщики продуктов проходят конкурсный отбор. Фермерский гастромаркет открыли по адресу: Балашиха, микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом № 92.