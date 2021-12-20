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    20 декабря 2021, 17:29

    Фермерский гастромаркет с большим ассортиментом продуктов открыли в Балашихе

    Анастасия Аброськина, Анна Троян

    Новый фермерский гастромаркет открыли в Балашихе. Он появился в микрорайоне Саввино. Здесь покупатели увидят большой выбор колбас, сыров, выпечки, овощей, фруктов и многих других продуктов.

    Фермерский гастромаркет с большим ассортиментом продуктов открыли в Балашихе | Изображение 1Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Новое место оценил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Кирилл Григорьев.

    Это даже не магазин, а небольшой фермерский рынок. Каждая торговая точка имеет свою душу — продавцы вкладывают эту душу в общение с покупателями

    Кирилл Григорьев.
    Фермерский гастромаркет с большим ассортиментом продуктов открыли в Балашихе | Изображение 2Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Всего в гастромаркете Балашихи развернули девять отделов с натуральными фермерскими продуктами. Открыли и кафе, где можно попробовать плов, шашлык, шаурму, хачапури.

    «В такие места хочется приходить, чтобы пообщаться и узнать что-то новое. Также большой плюс, что можно все попробовать и даже поторговаться», — отметил Григорьев.

    Фермерский гастромаркет с большим ассортиментом продуктов открыли в Балашихе | Изображение 3Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Предварительно поставщики продуктов проходят конкурсный отбор. Фермерский гастромаркет открыли по адресу: Балашиха, микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом № 92.