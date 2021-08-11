Фермерский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» начнется 26 августа

Гастрофестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдет в Истре с 26 по 29 августа. Информация об этом появилась на сайте welcome.mosreg.ru.

«Почти 400 фермерских хозяйств из 54 регионов России будут продавать сыры. Вы сможете приобрести натуральную фермерскую продукцию: сыр, колбасы, хлеб, мед, сладости, молочную продукцию, напитки и многое другое. На ярмарке будут представлены народные художественные промыслы», — говорится в сообщении.

Пятый год подряд в Подмосковье будет проходить масштабный конкурс сыров «Лучший сыр России». Около 700 сыроварен будут бороться за это звание. Экспертное жюри определит победителей в 12 номинациях. Прийти на мероприятие может любой желающий — вход бесплатный.

Организаторы объяснили, что гости смогут посетить экскурсии по сыроварне, где будет показан процесс превращения молока в сыр, принять участие в кулинарных мастер-классах, приобрести изделия народных художественных промыслов, сделать яркие фотографии около арт-объектов, посмотреть выступления творческих коллективов и послушать живую музыку.

Доехать до фестиваля можно на общественном транспорте: от станции Тушинская до станции Новоиерусалимская, оттуда будут ездить бесплатные автобусы-шаттлы, которые доставят прямо до фестиваля. На автомобиле можно добраться по трассе М-9 до 39-го километра от МКАД. Адрес: деревня Дубровское Истринского района, «Сыроварня Олега Сироты».