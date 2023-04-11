Подмосковье 11 апреля 2023, 17:54 Фермерский фестиваль с сырами и куличами пройдет в Истре 15 и 16 апреля Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Домашние сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию и пасхальную выпечку представят на гастрономическом фестивале в Истре 15 и 16 апреля. Для детей проведут развлекательную программу с катанием на лошадях.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что для фермеров такие фестивали — это отличная возможность предъявить свои товары и найти новых покупателей. Жители же могут выбрать для себя гастрономические деликатесы и открыть новые вкусы. Ассортимент продукции на ярмарке будет большим и разнообразным.

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Компания «Сытый Смолянин» привезет на продажу натуральные колбасные изделия, «Фреш Какао» порадует авторскими сладостями, а «Мадам Кределькова» предложит выпечку ручной работы, торты и пирожные.

Кондитерская мануфактура Obaldini представит ириски-тянучки, сырные и сливочные конфеты, шоколад, леденцы. Сыроварня «Сыр & Beer» привезет множество сортов сыра, включая любимые многими бри и камамбер. Их коллеги из De Famille представят сыры с белой плесенью и трюфелем. Десятки других сельскохозяйственных производителей предложат сметану, йогурты и запеканки, вяленое мясо, мед и сухофрукты. Широко будет представлена пасхальная выпечка и авторские куличи с разными наполнителями.

Фестиваль пройдет на сыроварне Олега Сироты 15 и 16 апреля, с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

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