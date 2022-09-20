Фермерский фестиваль с конкурсами и дегустациями пройдет в Рузе 1 октября | 360°

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Фермерский фестиваль с конкурсами и дегустациями пройдет в Рузе 1 октября

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Праздник урожая с размахом отметят на территории Рузы. Там 1 октября состоится гастрономический фестиваль-ярмарка «Крестьянское подворье». Для гостей праздника подготовили насыщенную программу.

Всех посетителей ждут выступления артистов, множество интерактивов, продажа и дегустация продуктов от фермерских хозяйств. Кроме того, пройдут многочисленные конкурсы и мастер-классы, которые будут проводить профессиональные ремесленники. На протяжении всего дня на фестивале будет работать тематическая фотозона, будут открыты также аттракционы.

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Все желающие смогут принять участие в интересном конкурсе. На нем можно будет представить свои домашние заготовки, выпечку с яблоками, а также блюда, приготовленные из тыкв и кабачков. Чтобы принять участие в состязании, нужно будет принести уже готовые блюда.

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Мероприятие начнется в одиннадцать часов утра. Ожидается, что гости будут принимать в нем участие целыми семьями, с детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно узнать обо всех интересных событиях для отдыха в регионе онлайн.

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