Подмосковье 18 января 2024, 14:37 Фермерский фестиваль пройдет в Королеве в январе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 19 по 21 января и с 26 по 28 января. На нем подмосковные хозяйства представят свою продукцию.

Как рассказал замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Кирилл Григорьев, гости фестиваля смогут приобрести натуральную продукцию и авторские изделия, а также попробовать блюда из русской печи.

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«У всех желающих будет возможность продегустировать натуральные продукты. В торговых домиках представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, меда, мясных и рыбных деликатесов от наших фермеров», — сказал он.

На фестивале представят йогурты, свежее молоко, сыры, колбасы, а также копченое мясо и рыбу. Особое внимание уделят удмуртским перепечам, которые приготовят на огне. Дети и взрослые смогут посетить мастер-класс по изготовлению пряников.

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