Подмосковье 02 декабря 2023, 16:32 Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 1 по 3 декабря Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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С 1 по 3 декабря на пешеходной зоне возле Центрального городского парка в Королеве разместится фермерский фестиваль. Местные жители смогут купить свежие мясо и рыбу, колбасные изделия, сало, соленья, копченую рыбу, мед, выпечку и другое.

Помимо этого, на ярмарке выставят на продажу посуду ручной работы из дерева и глины, тканевые изделия. Подобные фестиваля с фермерской продукцией проводят по всему Подмосковью, начиная с 1 декабря.

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«Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией», — рассказал зампред правительства и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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