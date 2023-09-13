Подмосковье 13 сентября 2023, 21:54 Фермерский фестиваль и спортивный забег провели ко Дню города в Реутове

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Ярмарка, спортивный забег, конкурсы, викторины, мастер-классы, концерты и салют. Так в Реутове отметили 89-летие города.

Фермерский фестиваль прошел на улице Ленина. Для жителей устроили настоящее мангал-шоу и мастер-классы по приготовлению салатов, неаполитанской пиццы и пирожков в русской печи. Готовили и показывали действующие шеф-повара.

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Рядом с детским технопарком юные жители Реутова демонстрировали свои разработки. В это же время парки и скверы наполнились музыкой. День города праздновали буквально в каждом уголке Реутова.

«Всем хочу пожелать всего самого хорошего. Мы вас слышим. Благодаря взаимодействию наш Реутов становится лучше каждый день», — поздравил горожан глава округа Станислав Каторов.

На празднике провели традиционный спортивный забег, участие в котором приняли более 400 спортсменов всех возрастов. Старт забегу дал глава городского округа. Победители соревнований получили грамоты и призы, а для тех, кто только успел войти во вкус, спортивные состязания продолжились в парках. Желающие проверили свои силы в настольном теннисе и других подвижных играх.

Вечером на главной площади Реутова прошел концерт. Свои хиты исполнила граппа «Любэ» и музыкальный дуэт Galibri&Mavik. Завершилось празднование красочным салютом.