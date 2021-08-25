Фермерские продукты из Подмосковья представили на фестивале «Свое» в Орле
Подмосковные фермеры представили свою продукцию на фестивале «Свое» в Орле. Это ягоды, грибы, мед, хлеб, сыры, мясные деликатесы.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, участниками фестиваля в Орле стали около 10 областных производителей.
«Например, сыр и молочную продукцию привезли хозяйства „Альдини“ и „Зосима“, а мясные деликатесы — „Утка-Утка“», — сообщил он.
«Свое» — ярмарка, посетители которой открывают для себя натуральные фермерские продукты и задают интересующие их вопросы производителям.
Хлебные изделия, ягоды, грибы, мед и другие продукты подмосковных фермеров получили высокую оценку покупателей
Для самих фермеров такой фестиваль — это возможность без посредников и лишних затрат найти новых клиентов, заявить о своем бренде и повысить доходность бизнеса.
Орел передаст эстафету Курску, где фестиваль состоится 28 и 29 августа. Участие в нем примут более 25 производителей из Московской области.