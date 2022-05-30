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    30 мая 2022, 16:32

    Фермерские ярмарки пройдут в 25 округах Подмосковья в июне

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Почти 120 фермерских ярмарок проведут в Подмосковье за июнь. Они состоятся в 25 городских округах. Там подготовят около пяти тысяч торговых мест.

    Фермерские ярмарки пройдут в 25 округах Подмосковья в июне | Изображение 1

    Как рассказал зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, больше всего ярмарок проведут в Балашихе, Рузе, Зарайске, Одинцове, Волоколамске, Луховицах и Люберцах.

    Продукты представят фермеры из 35 регионов России и стран ближнего зарубежья. Покупатели увидят широкий ассортимент ягод, фруктов, хлеба, мяса, рыбы, сыра, колбас, шоколада, семян, саженцев и не только.

    Кроме того, продавать будут садовый инвентарь и удобрения, керамическую посуду, сувениры ручной работы.

    Подмосковные ярмарки пользуются большим спросом не только у гостей и жителей региона, но и у производителей

    Георгий Филимонов.

    На ярмарках будут проводить мастер-классы, конкурсы, лекции, дегустации. В некоторых местах обустроят зоны общественного питания с легкими закусками и напитками.

    Адреса и графики можно уточнить на сайте Минсельхозпрода Подмосковья. Список опубликуют 1 июня.