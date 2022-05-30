Фермерские ярмарки пройдут в 25 округах Подмосковья в июне

Почти 120 фермерских ярмарок проведут в Подмосковье за июнь. Они состоятся в 25 городских округах. Там подготовят около пяти тысяч торговых мест.

Как рассказал зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, больше всего ярмарок проведут в Балашихе, Рузе, Зарайске, Одинцове, Волоколамске, Луховицах и Люберцах.

Продукты представят фермеры из 35 регионов России и стран ближнего зарубежья. Покупатели увидят широкий ассортимент ягод, фруктов, хлеба, мяса, рыбы, сыра, колбас, шоколада, семян, саженцев и не только.

Кроме того, продавать будут садовый инвентарь и удобрения, керамическую посуду, сувениры ручной работы.

Подмосковные ярмарки пользуются большим спросом не только у гостей и жителей региона, но и у производителей Георгий Филимонов.

На ярмарках будут проводить мастер-классы, конкурсы, лекции, дегустации. В некоторых местах обустроят зоны общественного питания с легкими закусками и напитками.

Адреса и графики можно уточнить на сайте Минсельхозпрода Подмосковья. Список опубликуют 1 июня.