Подмосковье 06 сентября 2023, 19:01 Фермерские хозяйства Подмосковья получили более 60 гектаров земли на льготных условиях Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерские хозяйства Московской области могут получить землю в аренду на льготных условиях без проведения торгов. На данный момент в регионе ввели в оборот более 20 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. Всего в этом году в Подмосковье намерены ввести в оборот 35 тысяч гектаров.

«Подмосковным хозяйствам выделено шесть участков общей площадью в 64,4 гектара. Среди них земли в Можайском и Волоколамском городских округах, а также в округах Подольск и Егорьевск», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Землю предоставляют в аренду на льготных условиях сроком на пять лет. Подать заявление можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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