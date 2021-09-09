Фермерская ярмарка пройдет в Сергиевом Посаде 11 сентября

В Сергиевом Посаде 11 сентября организуют фермерскую ярмарку. Мероприятие приурочили ко Дню города. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На ярмарке жителям свою продукцию представят фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели и предприятия сельскохозяйственного производства Сергиево-Посадского городского округа и еще 10 соседних округов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что мероприятие организовали, чтобы помочь развитию малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства и потребительского рынка.

Гости ярмарки смогут купить овощи, фрукты, а также мясные деликатесы, рыбу, сыры и другую молочную продукцию, мед, кондитерские изделия, хлеб, товары для здоровья и отдыха. Ремесленники предложат широкий ассортимент сувениров и продукции для дома и быта.

Ярмарка пройдет в Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии, в районе дома 169.