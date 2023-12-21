Подмосковье 21 декабря 2023, 12:48 Фермерская ярмарка пройдет на Центральной площади в Одинцове с 22 по 24 декабря Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Рождественская выездная ярмарка пройдет на Центральной площади в Одинцове с 22 по 24 декабря. Гости смогут продегустировать фермерскую продукцию, а также приобрести локальные ремесленные товары и сувениры.

«С 1 декабря на территории городских округов Московской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко встрече одного из самых ожидаемых праздников — Нового года. Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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На ярмарке представят колбасы, мясные деликатесы, сыры, рыбу и другую свежую продукцию. Также гости смогут попробовать готовые блюда в фудьраках, которые будут работать с 10:00 до 20:00.

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