Подмосковье 21 ноября 2022, 15:25 Фермеров Подмосковья пригласили на закупочную сессию с владельцами сетей общепита Unsplash

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Фермерам Подмосковья расскажут о том, как наладить поставки на предприятия общепита. В Доме правительства Московской области (Красногорск) 5 декабря состоится торгово-закупочная сессия сельхозпроизводителей и рестораторов.

«Мероприятие объединит ведущих представителей сферы гостеприимства и фермеров. Производители продуктов смогут обсудить механизмы сбыта в точки общественного питания: от фастфуда до крупных ресторанных сетей», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На сессию пригласили рестораторов и отельеров, основателей подмосковного производства фуд-траков, а также фермеров региона, которые уже поставляют на кухни кафе свои мясные изделия, сыры, молоко и напитки.

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Для участия нужно в срок до 2 декабря направить заявку по электронной почте: torgovlyamo@yandex.ru. Потребуется указать свои контактные данные.

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