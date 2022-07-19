Фермеров Подмосковья пригласили на торгово-закупочную сессию 26 июля

Сеть магазинов «Азбука вкуса» проведет торгово-закупочную сессию для подмосковных фермеров, поставщиков и производителей 26 июля. На мероприятии они узнают условия сотрудничества с торговой сетью.

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Владислав Мурашов рассказал, что участие в сессии — возможность для фермеров заявить о себе и выйти на массового потребителя.

На сегодняшний день доля присутствия подмосковных товаров на полках «Азбуки Вкуса» составляет 12%. Мы видим заинтересованность у крупных ретейлеров в качественной продукции Владислав Мурашов.

Событие произойдет в Доме правительства Подмосковья 26 июля, начало в 11:00. Приглашают фермеров и производителей мяса, птицы, сыров и молочных продуктов, мороженого, сладостей и колбасных изделий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о программе «Подмосковные 10 гектаров» и отметил ее востребованность у подмосковных фермеров.