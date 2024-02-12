Подмосковье 12 февраля 2024, 12:51 Фермеров Подмосковья пригласили на торгово-закупочную сессию 15 февраля Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведет первую в этом году торгово-закупочную сессию 15 февраля в 11:00. На встрече обсудят осуществление поставок натуральной продукции на полки магазинов «Х5 Group».

«В рамках мероприятия состоится презентация нового агрегатора, созданного для осуществления поставок фермерской продукции, на которой расскажут об основных способах взаимодействия компании с товаропроизводителями из Московской области. Также будет организовано индивидуальное общение с профильными менеджерами агрегатора» — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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К участию приглашают производители овощей, фруктов и ягод, свежей зелени, молочной продукции, колбас и мясных деликатесов. Чтобы посетить торгово-закупочную сессию, необходимо направить заявку на электронную почту torgovlyamo@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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