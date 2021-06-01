Фермеров и работников сельхозпредприятий Подмосковья поздравили с Днем молока

1 июня во всем мире отмечают День молока. С необычным праздником подмосковных сотрудников отрасли поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Всех подмосковных фермеров и сотрудников сельского хозяйства, которые занимаются производством молочной продукции, Сергей Воскресенский поздравил с Днем молока.

Он уточнил, что за прошлый год в Московской области произвели более 710 тысяч тонн молока. Благодаря этому Подмосковье стало вторым регионом ЦФО по объему производства.

В планах Подмосковья на 2021 год произвести около 750 тысяч тонн молока.

«На сегодняшний день валовое производство составляет более 250 тысяч тонн, что больше прошлогодних показателей на порядка 4,5%. Таких результатов удалось достичь, в первую очередь, благодаря нелегкому труду людей, работающих в молочной отрасли, их мастерству, трудолюбию, профессионализму и любви к своему делу», — сказал Сергей Воскресенский.

Всемирный День молока отмечают каждый год, чтобы популяризовать продукт и рассказать населению о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.