Фермерам помогут получить места на рынках Подмосковья | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 18:36

Фермерам помогут получить места на рынках Подмосковья

Читать 360tv в

Встречу с представителями управляющих компаний рынков Подмосковья проведут для индивидуальных предпринимателей и фермеров 10 октября. Мероприятие состоится в Доме правительства Московской области в Красногорске.

«Фермерам и предпринимателям очень важно найти своего покупателя, и одна из оптимальных возможностей — продавать свою продукцию на местном рынке. Такую конференцию мы проводим впервые. Мы расскажем, как можно получить место на рынке», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

Реклама

Участие в конференции бесплатное. Желающим нужно отправить заявку до 5 октября на электронный адрес deevaSE@mosreg.ru с указанием фамилии, имени и отчества, контактного телефона, названия компании и товарной группы продукции.

Реклама

Сельское хозяйство

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама