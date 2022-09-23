Фермерам помогут получить места на рынках Подмосковья | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Фермерам помогут получить места на рынках Подмосковья

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Встречу с представителями управляющих компаний рынков Подмосковья проведут для индивидуальных предпринимателей и фермеров 10 октября. Мероприятие состоится в Доме правительства Московской области в Красногорске.

«Фермерам и предпринимателям очень важно найти своего покупателя, и одна из оптимальных возможностей — продавать свою продукцию на местном рынке. Такую конференцию мы проводим впервые. Мы расскажем, как можно получить место на рынке», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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Участие в конференции бесплатное. Желающим нужно отправить заявку до 5 октября на электронный адрес deevaSE@mosreg.ru с указанием фамилии, имени и отчества, контактного телефона, названия компании и товарной группы продукции.

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