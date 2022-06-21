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    21 июня 2022, 17:04

    Фермерам Подмосковья расскажут о доступных мерах поддержки на семинаре

    Анастасия Аброськина

    Семинар о мерах поддержки фермеров состоится 22 июня в Подмосковье. Его проведут очно в Доме правительства и в формате видеоконференции в администрациях городских округов.

    Фермерам Подмосковья расскажут о доступных мерах поддержки на семинаре | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, на встрече поднимут вопросы, в том числе о продаже фермерских продуктов Подмосковья в «Яндекс.Лавке».

    Для нас важно, чтобы все меры поддержки, которые мы ежегодно оказываем фермерам, были максимально доступны для них

    Владислав Мурашов.

    Он добавил, что Минсельхоз Подмосковья регулярно проводит встречи с фермерами, чтобы донести до них всю информацию о доступных мерах поддержки.

    На семинар уже набрали необходимое количество участников. Они обменяются опытом и узнают о кредитных льготах.

    Ранее стало известно, что фермеры из Подмосковья начали продавать продукты на Ozon.