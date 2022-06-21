Фермерам Подмосковья расскажут о доступных мерах поддержки на семинаре

Семинар о мерах поддержки фермеров состоится 22 июня в Подмосковье. Его проведут очно в Доме правительства и в формате видеоконференции в администрациях городских округов.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, на встрече поднимут вопросы, в том числе о продаже фермерских продуктов Подмосковья в «Яндекс.Лавке».

Для нас важно, чтобы все меры поддержки, которые мы ежегодно оказываем фермерам, были максимально доступны для них Владислав Мурашов.

Он добавил, что Минсельхоз Подмосковья регулярно проводит встречи с фермерами, чтобы донести до них всю информацию о доступных мерах поддержки.

На семинар уже набрали необходимое количество участников. Они обменяются опытом и узнают о кредитных льготах.

Ранее стало известно, что фермеры из Подмосковья начали продавать продукты на Ozon.