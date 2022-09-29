Фермерам Подмосковья расскажут, как удачнее и быстрее продавать продукты на рынках | 360°

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Фермерам Подмосковья расскажут, как удачнее и быстрее продавать продукты на рынках

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Через несколько недель, 13 октября, в Конференц-зале правительства Московской области состоится Торгово-закупочная сессия, в которой будут принимать участие представители подмосковных розничных рынков. Минсельхозпрод Подмосковья приглашает к участию региональных сельскохозяйственных производителей, фермеров и поставщиков.

«Торгово-закупочная сессия — это возможность для подмосковных фермеров найти новые пути сбыта своей продукции. На такие встречи мы приглашаем владельцев крупных торговых сетей и рынков. Они заинтересованы в сотрудничестве с фермерами: свежие и вкусные овощи, фрукты, мясо и молочная продукция будут привлекать на рынки покупателей», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Представители рынков будут рассказывать о том, как правильно получить торговое место, как грамотно сбывать свою продукцию, они будут презентовать возможности своей торговой площадки возможным арендаторам. Зарегистрироваться на эту сессию можно до 7 октября. Нужно подать заявку, в которой будет указано ФИО, телефон, название компании и самого производимого товара.

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Сельское хозяйство

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