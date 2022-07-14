Фермерам Подмосковья пообещали помощь в организации агротуризма

Фермеры Московской области обсудили с министром сельского хозяйства региона Владиславом Мурашовым вопросы ведения агробизнеса. Встречу организовали при поддержке ассоциации «Народный фермер» и Общественной палаты Московской области.

Первую часть встречи посвятили имущественным вопросам. Обсуждали, как на землях сельхозназначения построить объекты агротуризма, элеваторы и фермы. Искали возможности, как перевести участки в ту или иную категорию для разрешения спорных ситуаций.

Обсуждали также вопросы организации агротуризма. В этом году грант «Агротуризм» был выделен на развитие 51 проекта в стране. Но некоторые противоречия в части развития туризма непосредственно на сельхозпредприятиях и соблюдения санитарных норм при взаимодействии с животными пока сохраняются. Эти противоречия требуют детальной проработки и предложений для рассмотрения на федеральном уровне.

На встрече коснулись также вопросов подключения к электросетям и заключения договоров на потребление электричества.

«Не все хозяйства сделали это в соответствии с принятым порядком и сейчас им грозят большие штрафы. Скорее всего, не были должным образом проинформированы. Мы готовы максимально включиться в эту работу, поправить ситуацию и не допустить штрафных санкций», — пообещал фермерам Владислав Мурашов.

Много вопросов задавали министру о по выделении субсидий. В Московской области для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 27 видов субсидий на сумму более пяти миллиардов рублей.

«Этого, судя по всему, недостаточно. Из-за возросших расходов у фермеров есть потребность в увеличении субсидирования на ряд направлений. Мы попросили передать нам расчеты, из которых точно увидим, что рост расходов не окупает рост выручки. Документы станут основанием для наших предложений по выделению дополнительного финансирования», — пояснил министр.

Одним из главных вопросов по-прежнему остается земельный вопрос. Есть потребность вводить новые участки сельхозземель в оборот, но не все муниципалитеты охотно предоставляют фермерам землю. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что намерен обсуждать каждый частный случай и решать вопросы с пользу фермеров.

«Для нас, предпринимателей и фермеров Московской области, очень важно, что диалог продолжается. Власть с нами разговаривает. Приезжает к нам в хозяйства, садится с нами за стол и общается — формально и не формально. Решает наши проблемы. Такой диалог с властью дорогого стоит. Во многом именно поэтому Московская область сейчас лидер по производству сыра, по производству тепличных овощей. У нас есть нормальный инвестиционный климат, только в таких условиях мы можем говорить о развитии сельского хозяйства и других отраслей, — сказал в завершении встречи председатель ассоциации «Народный фермер», председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Олег Сирота.