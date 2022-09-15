Фермерам Подмосковья напомнили о симптомах бруцеллеза и гриппа птиц | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 12:08 Поделиться Telegram

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Viber Фермерам Подмосковья напомнили о симптомах бруцеллеза и гриппа птиц

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств об опасности бруцеллеза, гриппа птиц и оспы рогатого скота. При первых признаках этих заболеваний у животных необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу региона.

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Бруцеллез – это инфекционное заболевание, которое передается человеку от больного животного. Для человека болезнь очень опасна. Она развивается постепенно и может поражать практически все органы и системы от сердца, легких, пищеварительной системы до опорно-двигательного аппарата, нервной и лимфатической систем. Опасность бруцеллеза зависит от типа бактерии, которая его вызвала, – их существует несколько видов. Лечат это заболевание антибиотиками, но не всегда успешно, и бруцеллез, к сожалению, в 35–80% случаев может перейти в хроническую форму, а в 2% – закончиться летальным исходом.

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением легких и высокой летальностью. В хозяйства промышленного типа возбудитель гриппа птиц заносится с кормами, инвентарем, оборудованием. Особую опасность представляет инфицированная мясная и яичная оборотная тара. Первые случаи заболевания, как правило, регистрируют у цыплят и взрослой ослабленной птицы на фоне недоброкачественного кормления, транспортных перевозок, переуплотненной посадки. Пассажи вируса через ослабленный организм кур повышают его вирулентность и способствуют последующему заболеванию птицы, содержащейся в нормальных условиях.

Одним из наиболее заразных заболеваний овец и коз является оспа мелкого рогатого скота. Эта вирусная инфекция проявляется лихорадкой и возникновением высыпаний на коже животных. Болезнь характеризуется широкой географией распространения и высокой смертностью инфицированного поголовья.

Подробнее о болезнях и их признаках можно прочитать на сайте Министерства сельского хозяйства Московской области. При выявлении признаков бруцеллеза, гриппа птиц или оспы коз и овец, следует незамедлительно сообщить об этом ветеринарам.

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