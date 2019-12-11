Фермерам из Сергиева Посада выдали грант на развитие хозяйства. Он поможет купить нужную технику

Поддержку на развитие хозяйства получил сельхозкооператив из Сергиево-Посадского городского округа. Фермерам выдали более 17 миллионов рублей, сообщили в Минсельхозе Московской области.

В этом году в ведомстве провели конкурс по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение гранта.

«В конкурсе победил сельскохозяйственный потребительский кооператив „Московский областной козоводческий кооператив“ из городского округа Сергиев Посад. Объем поддержки составил 17,4 миллиона рублей», — рассказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В состав кооператива-победителя входит четыре крестьянских и шесть личных хозяйств. На выигранные деньги фермеры закупят технику и специализированные машины.

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«В планах также строительство и оснащение объекта по переработке козьего молока. К 2024 году кооператив будет перерабатывать до 180 тонн козьего молока. Для сравнения: в этом году хозяйством переработано три тонны молока», — добавил Андрей Разин.

Существует такая форма поддержки фермеров уже четыре года.