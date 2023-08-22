Подмосковье 22 августа 2023, 15:19 Фермер в Шаховской получил грант на развитие пчеловодства Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новое пчеловодческое хозяйство в городском округе Шаховская получило грант «Агростартап» на развитие производства. Сумма господдержки составила 1,2 миллиона рублей — эти средства пойдут на покупку участка, ульев и оборудования.

Как сообщил курирующий сельское хозяйство заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, за пять лет хозяйство планирует довести количество пчелосемей до 1,5 тысячи. Это позволит производить около 20 тонн меда в год.

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Сейчас у фермеров 21 пчелосемья. После расширения на каждой из десяти площадок будет размещено по 150 ульев. Полученный мед планируется реализовывать через розничную сеть.

В этом году на конкурс грантов «Агростартап» было выделено 53,1 миллиона рублей. Получив поддержку, фермеры могут компенсировать до 90% расходов, предусмотренных их бизнес-планами. Средства предназначены для приобретения земли, животных, техники, помещений и других активов производства. Например, получатели гранта из Волоколамска потратят его на создание плантации голубики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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