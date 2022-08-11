Фермер в Егорьевске начал разводить европейских ланей и фазанов

Животные — дикие, условия приближенные к естественным. В Егорьевске фермер занялся разведением лесных зверей. На почти 60 гектарах обитают европейская лань, пятнистый олень, зайцы, дикие козы, индейки и фазаны.

Стартовало все примерно четыре года назад. Алексей Кузнецов тогда купил небольшой земельный участок, а потом осознал — девяти гектаров на это не хватит. Тогда он решил расшириться. Сейчас у него больше 250 гектаров земли и наполненный автопарк техники.

Сено фермер производит сам, еще у него действует комбикормовый завод. На нем перерабатывают зерно. К текущему моменту как раз заканчивается уборка. Диких животных Алексей разводит для души и для восполнения популяции в местных лесах.

«Дикие животные тут два момента, первый — это восполнение естественного поголовья, потому что частично выпускать будем в живую природу. Второй момент — эстетика, потому что это интересно, это всегда вау эффект, мало у кого есть и вообще просто интересно», — рассказал Алексей Кузнецов.

Одни из новых обитателей фермы — племенные овцы романовской породы. Пока их только 40, но в ближайшие четыре года Алексей планирует увеличить поголовье до 3000. Еще одна перспектива — это строительство убойного цеха и завода по переработке мяса. Кстати, романовскую породу фермер выбрал не случайно. При соблюдении определенной диеты мясо этих овец не пахнет.

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