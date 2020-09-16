Фермер рассказал, как выращивать арбузы в Подмосковье

«Арбузы — теплолюбивые растения. Днем для них оптимальная температура — +25 °C, ночью — хотя бы +17 °C, поэтому проще всего выращивать эти бахчевые культуры в теплице», — поделился Грушко.

По его словам, он делает теплые грядки, выкладывая ветки с картоном, а затем насыпая грунт и закладывая весной перегной.

Чтобы получить богатый урожай, фермер перемешивает чернозем с песком в соотношении 60 на 40. Он напомнил, что хороший рыхлый грунт необходим для образования мощной корневой системы.

Тем, кто только начинает выращивать арбузы, специалист посоветовал выбрать сорт «Сибирские огни», дающий плоды до трех килограммов. Грушко добавил, что сажает арбузы так же, как огурцы.

«Я формирую плети и поднимаю их вверх. Когда уже появляются плоды, чья масса соизмерима с массой теннисного мячика, я их подвязываю сеткой, чтобы они не оборвались», — подытожил фермер.