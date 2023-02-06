Подмосковье 06 февраля 2023, 16:23 Фермер из Воскресенска отправит сыр жителям Донбасса

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Ферма «Наш аграрий» из Воскресенска занимается производством молочных продуктов и овощей. Свою продукцию предприятие отправляет в Донбасс в качестве гуманитарной помощи. За год жители ДНР и ЛНР получили 200 килограммов сыра.

Вся продукция, которую направляют в качестве гуманитарной помощи, герметично упакована и обеспечена необходимыми документами.

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«Для нас важно помочь людям, которые сейчас попали в очень сложную, страшную ситуацию. В ближайшее время планируем вновь отправить туда нашу продукцию», - сказал руководитель фермы Виктор Бонцев.

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Хозяйство производит огурцы, томаты, картофель, корнеплоды, йогурты и сметану. В сутки там выпускают 40 килограммов сыра и получают 500 литров коровьего и козьего молока.

«Уникальность нашего предприятия в том, что мы производим продукцию из молока, полученного с нашей же фермы. Коровы и козы накормлены нашим же сеном. Всего у нас 170 голов коз и порядка 40 коров. Мы не кормим их силосом, поэтому молоко у нас наивкуснейшее», — сказал Виктор Бонцев.

В прошлом году на ферме появился загон с козами и бычком. Жители региона смогут познакомиться с ними, когда станет тепло.

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