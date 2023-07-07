Подмосковье 07 июля 2023, 17:48 Фермер из Шатуры получил 65 гектаров земли для выращивания овощей и ягод Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Землю по программе «Подмосковные 10 га» продолжают передавать под сельское хозяйство в регионе. На этот раз надел в 65 гектаров для выращивания картофеля, овощей и ягод получил фермер из Шатуры.

«Фермерское хозяйство уже начинает осваивать земли. К 2024 году планируют собрать около двух тысяч тонн овощей и более 1,3 тысячи тонн картофеля. Кроме того, на участке вырастят более 300 тонн клубники и более 100 тонн зерновых и зернобобовых культур», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Программа «Подмосковные 10 га» предусматривает бесплатную аренду земли на срок до шести лет. Она может быть использована для разведения скота, а также под овощеводство, садоводство, пчеловодство, растениеводство.

Ранее сообщалось, что подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

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