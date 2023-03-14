Подмосковье 14 марта 2023, 13:48 Фермер из Сергиева Посада получил землю на льготных условиях под кормовые культуры

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Министерство имущественных отношений Подмосковья предоставило участок площадью более 46,6 гектара без проведения торгов за плату в Сергиевом Посаде. Его будут использовать для выращивания кормовых культур, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выращивание кормовых культур в качестве отдельного бизнеса у нас в Подмосковье достаточно частая история. Спрос остается высоким, да и технология выращивания несложная. Поэтому многие фермеры у нас в регионе занимаются выращиванием многолетних трав как для своих хозяйств, так и на продажу», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Выкуп земель сельхозназначения из аренды в собственность без проведения торгов возможен при соблюдении ряда условий: гражданин или юрлицо арендует землю не менее трех лет, заявление с просьбой заключить договор купли-продажи сельхозучастка подается в уполномоченный орган до истечения договора аренды. Также должны отсутствовать сведения о выявленных и неустраненных нарушениях использования выбранного для выкупа земельного участка.

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