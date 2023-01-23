Подмосковье 23 января 2023, 22:32 Фермер из Серебряных Прудов получит 60 гектаров земли под пшеницу

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Предпринимателю из Серебряных Прудов Ивану Шубину предоставят два участка общей площадью 60 гектаров под пшеницу. Он получит землю по льготной программе «Подмосковные 10 гектаров».

«Земля предоставляется в безвозмездное пользование на срок шесть лет под растениеводство. В прошлом году Иван Шубин один из первых принял участие в областной программе и получил два участка площадью 56 гектаров», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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С начала действия программы дополнительные участки получили уже 13 фермеров.

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«В конце прошлого года Мособлдумой был принят закон, который расширил действие данной программы. Теперь фермеры могут получить наделы не в трех, а в 26 городских округах Подмосковья», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Теперь в проекте участвуют Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский и другие округа.

Подмосковные территории площадью от 10 до 200 гектаров предоставляют предпринимателям, которые занимаются сельским хозяйством. Чтобы получить участок, заявителю требуется быть зарегистрированным в Московской области, быть готовым показать результат в первые годы пользования землей. Также у фермера не должно быть долгов по налогам.

Заявку на допучасток следует оставлять через портал госуслуг. Обращение рассмотрят в течение 15 дней.

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