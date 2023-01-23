23 января 2023, 22:32
Фермер из Серебряных Прудов получит 60 гектаров земли под пшеницу
Предпринимателю из Серебряных Прудов Ивану Шубину предоставят два участка общей площадью 60 гектаров под пшеницу. Он получит землю по льготной программе «Подмосковные 10 гектаров».
«Земля предоставляется в безвозмездное пользование на срок шесть лет под растениеводство. В прошлом году Иван Шубин один из первых принял участие в областной программе и получил два участка площадью 56 гектаров», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
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С начала действия программы дополнительные участки получили уже 13 фермеров.
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«В конце прошлого года Мособлдумой был принят закон, который расширил действие данной программы. Теперь фермеры могут получить наделы не в трех, а в 26 городских округах Подмосковья», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Теперь в проекте участвуют Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский и другие округа.
Подмосковные территории площадью от 10 до 200 гектаров предоставляют предпринимателям, которые занимаются сельским хозяйством. Чтобы получить участок, заявителю требуется быть зарегистрированным в Московской области, быть готовым показать результат в первые годы пользования землей. Также у фермера не должно быть долгов по налогам.
Заявку на допучасток следует оставлять через портал госуслуг. Обращение рассмотрят в течение 15 дней.
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Серебряные пруды
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