Подмосковье 23 июня 2023, 09:37 Фермер из Щелкова получил 65 гектаров земли для развития сельского хозяйства Ферма Цветковых

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Еще 65 гектаров земли в Щелкове передали для развития сельского хозяйства. Участки получил в аренду на пять лет фермер, который занимается молочным животноводством.

«Эта ферма с большим стажем, здесь содержится 580 голов крупного рогатого скота. Производят здесь сыры мягких и твердых сортов, кефир, йогурты, масло сливочное, сметану, творог. Предоставленные земли глава КФХ планирует использовать под строительство животноводческого комплекса», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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С начала года в Подмосковье предоставлено в аренду и безвозмездное пользование уже 23 земельных участка общей площадью свыше 970 гектаров.

Подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на Петербургском международном экономическом форуме.